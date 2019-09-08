Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

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Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°вчера в 01:29
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