Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Футбол
Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
Metaratings вчера в 19:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском вчера в 17:50
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС
В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.
Российская газета 03:07
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 01:06
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Известия вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Автоспорт
Петербуржец Шварцман выиграл первую гонку «Формулы 3» в Италии
Пилот «Према» Роберт Шварцман выиграл субботнюю гонку «Формулы-3» в Монце, благодаря чему укрепил лидерство в чемпионате.
78.ru вчера в 11:11
Происшествия
В Москве задержали покусавшего членов избиркома в 2017 году хулигана
«Коллеги наши подсказывают, что это тот самый субъект, который в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий», — пояснил он.
Известия 04:08
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Московский Комсомолец 03:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Технологии
Apple запретила Siri рассказывать пользователям о феминизме
Фото: iStock Разработчики Apple учат Siri избегать острых тем в разговорах с пользователями, пишет The Guardian.
Inc. Russia вчера в 08:17
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1" прокомментировала свой отказ выступать в России.
РИА Новости 03:58
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия 06 сентября в 12:56
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
РИА Новости вчера в 10:57