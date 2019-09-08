Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.
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Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия 22:06
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Происшествия
Женщину избили до потери сознания в драке на востоке Москвы
Очевидцы сообщили о драке на востоке Москвы, в результате которой серьезно пострадала женщина.
РЕН ТВ 18:06
Политика
В Нидерландах сожалеют о включении Цемаха в обмен между РФ и Украиной
Как отмечается, власти Нидерландов очень расстроены, что украинская сторона включила Цемаха в программу по обмену с Россией, не обращая внимание на просьбы страны.
Газета.Ru вчера в 21:17
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм 20:52
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика
Памфилова объявила о завершении голосования на выборах 8 сентября
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах 8 сентября завершилось.
Известия 14:14
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости 06 сентября в 06:47
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:01
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов
Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге.
ФАН 15:06
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Экономика
В России могут установить единую минимальную цену на сигареты
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет.
Парламентская газета 17:01
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано»
StarHit.ru 22:30
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Президент России Владимир Путина адресовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, приуроченную к 71-й годовщины образования Северокорейской республики.
Газета.Ru 21:58
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04