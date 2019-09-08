Экономика

ТАССТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

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Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

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РЕН ТВвчера в 00:49

Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°вчера в 01:29
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«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
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Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

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Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

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Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.
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Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером.
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