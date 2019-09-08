Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Экономика
Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО
Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы.
RZN.info 10:25
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
Единый день голосования в России завершился
По данным МВД РФ, всего в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода, причем их количество по сравнению с прошлым годом снизилось на треть.
Вместе-РФ 14:31
Космос
Космическое пиратство: Как США захватывают околоземное пространство
Чиновники ЕКА заявили, что маневры по предотвращению столкновений, подобные тому, который Aeolus выполнил вчера, могут стать гораздо более распространёнными в ближайшие несколько лет.
Царьград 05:00
Гаджеты
Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30
Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru 17:44
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Гаджеты
Логотип Apple сменит свое привычное расположение в новых iPhone
Логотип компании Apple сменит свое привычное расположение на задних панелях новых смартфонов iPhone.
UfacityNews.ru 15:28
Кино
Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей
На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес пришла с оригинальным клатчем, по виду повторяющим дизайн купюры в 100 долларов.
Bimru.ru 15:11
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra 06 сентября в 07:09
Культура
Брянские поэты поедут в Гомель на литературный фестиваль
Делегация брянских поэтов примет участие в Международном литературном фестивале-празднике, который пройдет в белорусском Гомеле.
Газета "Труд" Клинцовского района Брянской области 11:55
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
Глава столичного отделения «Единой России», по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ
Глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
Эхо Москвы 17:01
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44