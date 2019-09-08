Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Здоровье
О чём может предупредить внезапное онемение тела, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, о чём может быть предупредить внезапное онемение тела.
Питерские заметки 02:29
Экономика
Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
RT на русском 05:16
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Гаджеты
Флагман Google Pixel 4 выйдет в продажу в ярко-оранжевом цвете
Ожидается, что Google продолжит лидировать в области мобильной фотографии с Pixel 4. Он получит совершенно новую установку с двумя камерами на задней панели, которая должна включать 12-мегапиксельный основной датчик и второй 16-мегапиксельный, в паре с телеобъективом, который будет поддерживать 8-кратный зум.
OAnews вчера в 07:01
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Кино
«Оно 2» возглавил российский прокат
Газета.Ru 04:56
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Общество
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.
Lenta.ru 04:57
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 12:26
Культура
Мультимедийная выставка Никаса Сафронова «Иные миры» пройдет в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" состоится в Москве.
ТАСС 04:20
Происшествия
В Тюмени ищут убийцу 16-летней девушки
Уралинформбюро 05:07
Музыка
Умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон
Гитарист Джимми Джонсон умер на 77-м году жизни.
Культуромания 04:16
Политика
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16