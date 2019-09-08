Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
Piter.tv вчера в 07:21
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика
ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами
ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Культура
Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно
В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса 06 сентября в 07:44
Теннис
Теннис: Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
В финале US Open, который пройдет в воскресенье, он встретится с Даниилом Медведевым.
ДВ-РОСС вчера в 05:47
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Политика
В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ
В общей сложности в организации выборов в Татарстане приняли участие более 21 тысячи человек, прошедших профессиональное обучение.
Казанские ведомости 02:19
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия вчера в 07:03
Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета вчера в 12:48
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Единоборства
Бой Сергей Ковалев – Сауль Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Sports.ru вчера в 20:41
Хоккей
Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?
Сегодня, 8 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи регулярного чемпионата.
Чемпионат 02:00