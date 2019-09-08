Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТаможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

ТАСС00:02

Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

РИА Новости00:37

Торговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%

Коммерсантъ05:05

Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

Интерфакс01:37

Товарооборот между Китаем и США уменьшился почти на 14%

Московский Комсомолец00:52

Товарооборот между РФ и Китаем с января вырос до 70,6 млрд долларов

РЕН ТВ00:49

Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°01:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Общество

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Происшествия

Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины

Проверка была необходима для обеспечения безопасности избирателей: школьники, судя по всему, не только регулярно находятся рядом с оружием, но и пользуются им. Из кабинета начальной военной подготовки увезли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.
Фонтанка.Ру 03:33
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика

Задержанному в Италии топ-менеджеру «Ростеха» грозит экстрадиция в США

В Неаполе 30 августа был задержан и помещен в тюрьму один из руководителей «Ростеха».
Росбалт 06 сентября в 13:58
Общество

Падение крана на дом в Канаде попало на видео

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Sports.ru 06:54
Футбол

«Ювентус» планирует подписать Де Хеа

Роналду - самый быстрый форвард в чемпионате Италии Английский клуб несколько раз пытался подписать новый контракт с голкипером, однако на данный момент де Хеа не принял ни одного из предложений клуба по новому соглашению.
Sport.ru 04:14
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Армия и оружие

Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота

По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.
ТК Звезда 05:23
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Здоровье

Доктор станет ближе

В Нацмедпалате обращают внимание и на необходимость в транспорте - автомобиль нужен и ФАПу, и районной больнице.
Российская газета 02:22
Политика

МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму

Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
Известия 06:14
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Единоборства

Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Политика

Видео про вброс бюллетеней на УИК № 1808 в Петербурге оказалось фейком

Редакция «Невских Новостей» выяснила, что видео, активно распространяющаяся в Сети под видом вбросов бюллетеней на петербургском УИК № 1808, является фейком.
NewInform 05:56
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Политика

Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя

В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс

Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Футбол

Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»

Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное