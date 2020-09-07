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Известия
Известия

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 3,2% до $68,62 млрд. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
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Коммерсантъ

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Коммерсантъ01:53
Газета.Ru

Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Газета.Ru01:01
ТАСС

Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

ТАСС00:24
Взгляд.ру

Внешнеторговый оборот России упал на 16%

Взгляд.ру00:54
RT на русском

Товарооборот России и КНР сократился на 3,2% за январь — август

RT на русском00:31
Известия

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

Известия00:21
РЕН ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 3,2% с начала года

РЕН ТВ00:55

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей22:53

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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