Известия 6

Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 3,2% до $68,62 млрд. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.