Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%
Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 3,2% до $68,62 млрд. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.В источнике
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Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%
Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
ТАСС00:24
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