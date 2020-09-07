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REGNUM
REGNUM

Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

Пекин, 7 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Товарооборот России и Китая за январь - август сократился до $68,62 млрд

Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года. Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
ТАСС23:40
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REGNUM

Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

REGNUM01:10
RT на русском

Товарооборот России и КНР сократился на 3,2% за январь — август

RT на русском00:31
РЕН ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 3,2% с начала года

РЕН ТВ00:55
Взгляд.ру

Внешнеторговый оборот России упал на 16%

Взгляд.ру00:54
Газета.Ru

Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Газета.Ru01:01
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Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

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