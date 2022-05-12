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Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 26%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд.
Газета.Ru
Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов.
Комсомольская правда
В основном Россия отправляет в Китай нефть, природный газ и уголь, также страна получает российскую медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.
Регионы России
В свою очередь из Китая в Россию ввозится промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
BFM.ru

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