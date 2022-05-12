Газета.RuТоварооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 26%Товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд.Газета.RuПоложительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов.Комсомольская правдаВ основном Россия отправляет в Китай нефть, природный газ и уголь, также страна получает российскую медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.Регионы РоссииВ свою очередь из Китая в Россию ввозится промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.BFM.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowГазета.RuРегионы РоссииГазета Кировская правдаНижегородская ПравдаKU66.RUKazanfirst.ruКанал 7+Подробнее о событииАналитик Данилин высказался об экономическом сотрудничестве России и КитаяRT на русскомвчера в 16:45Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот, годовой оборот взаимной торговли скоро может подняться до $200 млрд - экспертИнтерфакс - Россиявчера в 08:43Самое цитируемоеТоварооборот Китая и России за четыре месяца вырос на 25,9%Kazanfirst.ru10 мая в 04:49Товарооборот России и Китая существенно выросSmotrim.ru10 мая в 06:51Товарооборот России и Китая за четыре месяца вырос на 25,9%Телеинформ10 мая в 05:00Политолог Данилин: годовой оборот торговли РФ и КНР может вырасти до 200 млрд долларовТелеканал 360°вчера в 10:40Товарооборот России и Китая в январе — апреле превысил $51 миллиардРеальное время9 мая в 22:25Показать ещёОценить254Поделиться