Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая.РБКвчера в 13:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
В России хотят ужесточить требования для возбуждения дел о наркосбыте
В новой части статьи говорится о том, что запрещается возбуждать дела о производстве и сбыте наркотиков, если отсутствуют данные о их виде и массе.
Наука
Разработана программа, которая может составлять генетическую историю животных и растений
Чтобы создать алгоритм, который составляет по генетическим данным вероятные модели демографической истории, ученые применили особенный подход.
Единоборства
Вейли Жанг победила Йоанну Енджейчик в зрелищном поединке
В рамках шоу UFC 248 завершился бой чемпионки в минимальном весе Вейли Жанг и бывшей чемпионки в этом же весе Йоанны Енджейчик.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса
Власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Происшествия
Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой
Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Происшествия
В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Здоровье
В симптомах коронавируса выявили изменения
Футбол
Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR
Авто
В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer
В ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу концерн General Motors представил удлиненную версию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном, но до последнего времени интерьер новинки был засекречен.
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта
При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Футбол
Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина
Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.