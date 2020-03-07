с чего всё началось

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Общество В России хотят ужесточить требования для возбуждения дел о наркосбыте В новой части статьи говорится о том, что запрещается возбуждать дела о производстве и сбыте наркотиков, если отсутствуют данные о их виде и массе.

Единоборства Вейли Жанг победила Йоанну Енджейчик в зрелищном поединке В рамках шоу UFC 248 завершился бой чемпионки в минимальном весе Вейли Жанг и бывшей чемпионки в этом же весе Йоанны Енджейчик.

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Общество Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Политика У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Авто В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer В ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу концерн General Motors представил удлиненную версию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном, но до последнего времени интерьер новинки был засекречен.

Общество Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Армия и оружие В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Общество Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Армия и оружие Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.