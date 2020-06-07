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РИА НовостиРИА НовостиТоварооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.
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Товарооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%

Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.
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