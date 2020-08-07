Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Товарооборот между РФ и КНР сократился на 4,3%

С января по июль включительно уменьшение товарооборота между Россией и КНР составило 4,3 %. Таковы данные, обнародованные сегодня в докладе Главного таможенного управления соседней страны.В источнике
С чего всё началось
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле текущего года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $58,82 млрд, сообщает в пятницу, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.
Известия00:30
Подробнее о событии
REGNUM

Товарооборот Китая с Киргизией за год сократился почти на 2/3

REGNUM06:24
ПРАЙМ

Товарооборот России и КНР за 7 месяцев упал на 4,3%

ПРАЙМ00:09
Коммерсантъ

С начала года товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Коммерсантъ00:38
Известия

Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%

Известия00:30
ТАСС

Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ТАСС23:46
ИА Красная Весна

Товарооборот между Россией и Китаем сократился

ИА Красная Весна03:05
Труд

АСЕАН - главный торговый партнер КНР

Труд17:11

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос06:36

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,5K

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
41

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
15

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

Российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.
RT на русском09:03

Создатель McLaren F1 показал новый суперкар GMA T.50

Господин Марри, самым известным проектом которого является модель McLaren F1 (выпускался в 1990-е годы и до появления Bugatti Veyron был самой быстрой дорожной машиной в мире), назвал новый автомобиль преемником британского суперкара.
Коммерсантъ5 августа в 07:58
2

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
115