Товарооборот между РФ и КНР сократился на 4,3%
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С января по июль включительно уменьшение товарооборота между Россией и КНР составило 4,3 %. Таковы данные, обнародованные сегодня в докладе Главного таможенного управления соседней страны.В источнике
С чего всё началось
Товарооборот РФ и КНР в январе-июле сократился на 4,3%
Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле текущего года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $58,82 млрд, сообщает в пятницу, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.
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