Товарооборот между Россией и Белоруссией за полгода снизился на 20%
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Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk По информации Мишустина, взаимный товарооборот двух стран снизился до $12,5 млрд. Также глава российского правительства напомнил, что в 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 млрд, но в первом полугодии он снизился на 21%.В источнике
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