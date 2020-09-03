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REGNUM
REGNUM

Товарооборот между Россией и Белоруссией за полгода снизился на 20%

Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk По информации Мишустина, взаимный товарооборот двух стран снизился до $12,5 млрд. Также глава российского правительства напомнил, что в 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 млрд, но в первом полугодии он снизился на 21%.В источнике
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RT на русском

Мишустин сообщил о снижении товарооборота с Белоруссией

RT на русском08:46
Ведомости

Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией

Ведомости08:59
REGNUM

Товарооборот между Россией и Белоруссией за полгода снизился на 20%

REGNUM08:56
Газета.Ru

Товарооборот между РФ и Белоруссией снизился на 20% в первой половине 2020 года

Газета.Ru10:06
Вечерняя Москва

Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией

Вечерняя Москва08:46
Национальная служба новостей

Товарооборот России и Белоруссии упал на 21% за полгода

Национальная служба новостей08:39
Экономика сегодня

Россия и Белоруссия сократили товарооборот на 21%

Экономика сегодня08:37

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
РИА Новости06:14
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Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире, следует из обнародованных данных рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg.
Взгляд.ру06:12
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета08:03
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru10:33

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой

Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости10:29
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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