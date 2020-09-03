Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk По информации Мишустина, взаимный товарооборот двух стран снизился до $12,5 млрд. Также глава российского правительства напомнил, что в 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 млрд, но в первом полугодии он снизился на 21%.