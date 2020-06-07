Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТоварооборот между Россией и Китаем с начала года упал на 4,3%

Товарооборот между Китаем и Россией с начала года, в период с января по май 2020 года, упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 40,89 миллиардов долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.
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