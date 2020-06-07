Экономика
Комсомольская правдаТоварооборот между Россией и Китаем с начала года упал на 4,3%
Товарооборот между Китаем и Россией с начала года, в период с января по май 2020 года, упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 40,89 миллиардов долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.
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Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель
Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились более 8,9 тысяч человек
За прошедшие сутки в России выявили 8 985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
АБН 03:43
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
ПензаИнформ 02:10
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Здоровье
Семь сотрудников больницы Бердска заразились коронавирусом
По информации Бердск-Онлайн, коронавирус выявили у сотрудников стоматологического отделения и других отделений БЦГБ.
Atas.info 01:24
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель.
Ведомости вчера в 21:00
Происшествия
В реанимации Елизаветинской больницы пациент устроил поножовщину
Правоохранительные органы Калининского района Петербурга ведут проверку по факту конфликта, который в ночь на воскресенье, 7 июня, произошел между двумя пациентами на отделении реанимации.
Peterburg2.ru 02:55
Происшествия
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявлено 53 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:50
Общество
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Наука
3D-биопринтер напечатал ухо сквозь кожу мыши
Авторам статьи, опубликованной в журнале Science Advances, удалось напечатать под кожей живой мыши структуру в форме уха, а также заживить закрытую рану с помощью заплатки со стволовыми клетками.
N+1 06 июня в 03:55
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество
Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши
Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Польши, сообщила заместитель министра информатизации страны Ванда Бук.
РИА Новости 03:27
Космос
Астрономы открыли ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы
Астрономы после проведения многолетних исследований открыли идеальную ультрафиолетовую дугу, которая расположена в созвездии Большой Медведицы.
OAnews 05 июня в 05:40
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38