Экономика
Комсомольская правдаТоварооборот между Россией и Китаем с начала года упал на 4,3%
Товарооборот между Китаем и Россией с начала года, в период с января по май 2020 года, упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 40,89 миллиардов долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.
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Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Пинелис сообщил, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а теперь отделение для зараженных постепенно возвращается к специализированным мероприятиям.
Evo-rus.com 04:12
Общество
Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется
Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»
Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники "Коммерсанта" полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.
РБК 04:57
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Футбол
«Интер» заинтересован в приобретении Мораты
По информации источника, «Интер» проявляет интерес к нападающему сборной Испании.
Матч ТВ 05:03
Политика
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
Футбол
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Общество
Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня
В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Ветеранам в Приамурье разрешили не возвращать выплаты ко Дню Победы
В ходе встречи с представителем Пенсионного фонда Василий Орлов заявил, что считает недопустимой ситуацию, когда более 50 ветеранов Даманского, получившие выплаты ко Дню Победы в размере 75 тыс. на человека, следом получили требования вернуть деньги в связи с ошибкой сотрудников ПФР.
REGNUM 04:15
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики направило на согласование законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Коммерсантъ 00:50
Общество
Новая Зеландия отменила социальное дистанцирование из-за коронавируса
Новая Зеландия одной из первых среди стран южной части Тихого океана отменила требование к соблюдению социального дистанцирования между людьми из-за угрозы коронавируса.
РБК 05:27
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
Почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет
Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова обратилась официально к главному государственному санитарному врачу региона и за поддержкой к свободной общественности на своей странице в Фейсбуке.
КП - Калининград вчера в 19:02
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков для рук
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с порталом «Ura.ru» напомнил о «подводных камнях» антисептических средств, популярность которых заметно возросла на фоне пандемии коронавируса.
Городовой 03:21
Происшествия
В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
РБК 05:17
Общество
Радий Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии
Глава республики отказался в ближайшее время от этой затеи. Все потому, что ситуация в регионе не улучшается.
Bash.News 02:10
Культура
Создатель «Мандалорца» успокоил фанатов, говоря о втором сезоне
Во время ATX Television Festival продюсер «Мандалорца» Джон Фавро подтвердил, что нет никаких причин беспокоиться о переносе даты премьеры второго сезона, он выйдет на канале Disney+ в октябре, как и планировалось: Нам повезло закончить съемки до всеобщей приостановки кинопроизводства.
Popcornnews.ru 05:20
Происшествия
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков
Жителя села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР.
Интерфакс 04:54
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28