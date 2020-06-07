Коронавирус

ТАССТАССТоварооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости00:12

Подробнее о событии

С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

РИА Новости00:15

Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Интерфакс01:07

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот между Китаем и США рухнул на 12,7%

Московский Комсомолец00:48

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Футбол

В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород

Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт 05 июня в 15:18
2
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Происшествия

Пьяный водитель врезался в автобусную остановку в Хабаровске

ТАСС вчера в 09:56
15
Религия

Троица: что зашифровано на знаменитой иконе Рублева

Российская газета вчера в 20:20
399
Политика

В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
Политика

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства

Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
1,3K
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
1
Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
1
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
584
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
109
Армия и оружие

Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат

КП - Донецк вчера в 14:14
1
Единоборства

Чемпионка UFC Нуньес установила уникальное достижение

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение.
Газета.Ru 02:38
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
21
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
6
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,2K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

Эхо Москвы вчера в 02:37
286
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1K
Энергетика

Польша подняла тарифы на транзит российского газа

Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа.
News.ru 05 июня в 16:49
403
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
15
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
866
Футбол

«Реал» вступил в переговоры с агентом Камавинги

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, мадридский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с агентом футболиста относительно 5-летнего контракта игрока.
Матч ТВ 01:45
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
33
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
92
Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Весь Китай стал зоной c низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу после того, как в воскресенье, 7 июня, уровень угрозы снизили в северo-восточной провинции Цзилинь.
Известия 00:40
2
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 11:57
Политика

Турция с 10 июня возобновляет авиасообщение с 40 странами

Министерство транспорта и инфраструктуры объявило, что с 10 июня Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами.
Актуальные Новости 04 июня в 11:54
45
Авто

Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров

Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде.
Новые автомобили вчера в 01:42
10
Экономика

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное