Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

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Пекин, 7 июня 2020, 09:16 — REGNUM Совместный российской-китайский товарооборот за первые пять месяцев 2020 года составил $40,89, показав снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об свидетельствуют опубликованные 7 июня данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем с января по май снизился на 4,3%

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