Коронавирус
РБКТоварооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%
В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова взбудоражила мужчин утренним снимком в ванной
OvideO.ru вчера в 09:27
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте
Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском 02:44
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала протесты в Миннеаполисе песней «Убили негра»
Ведущая и журналист выложила в свой Instagram видеозапись с черным экраном, на фоне которого играет отрывок из песни «Запрещенных барабанщиков» - «Убили негра».
Newia.ru 03:23
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Происшествия
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля
Российская газета вчера в 23:17
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира
Второе место в списке рэпер Канье Вест, который является мужем Ким Кардашьян, бюджет которого составляет около 200 миллионов, а тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер, чье состояние достигло более 100 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 04 июня в 11:36
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Космос
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приступило к разработке спутника, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию местного ТВ.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости вчера в 22:08
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Экономика
Банки подготовили летние вклады
Банк «Санкт-Петербург» подготовился к лету заранее, еще весной предложив клиентам свой традиционный вклад «Белые ночи» в рублях и долларах со ставками 5,1-6,2% годовых и 0,5-1,4% годовых соответственно.
Ведомости 02:49
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
Футбол
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
DixiNews вчера в 14:30
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50