В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

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