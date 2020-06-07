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РБКРБКТоварооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.
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Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

РБК03:04

С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Интерфакс01:07

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

РИА Новости00:15
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Шоу-бизнес

Анна Седокова взбудоражила мужчин утренним снимком в ванной

OvideO.ru вчера в 09:27
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском 02:44
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала протесты в Миннеаполисе песней «Убили негра»

Ведущая и журналист выложила в свой Instagram видеозапись с черным экраном, на фоне которого играет отрывок из песни «Запрещенных барабанщиков» - «Убили негра».
Newia.ru 03:23
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Происшествия

В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля

Российская газета вчера в 23:17
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
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Шоу-бизнес

Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира

Второе место в списке рэпер Канье Вест, который является мужем Ким Кардашьян, бюджет которого составляет около 200 миллионов, а тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер, чье состояние достигло более 100 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 04 июня в 11:36
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Космос

В Японии разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приступило к разработке спутника, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию местного ТВ.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
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Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские подлодки

Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости вчера в 22:08
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Экономика

Банки подготовили летние вклады

Банк «Санкт-Петербург» подготовился к лету заранее, еще весной предложив клиентам свой традиционный вклад «Белые ночи» в рублях и долларах со ставками 5,1-6,2% годовых и 0,5-1,4% годовых соответственно.
Ведомости 02:49
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05 июня в 05:02
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Общество

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
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Футбол

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

DixiNews вчера в 14:30
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
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