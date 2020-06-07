Экономика

РБКРБКТоварооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.
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Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости00:12

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Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

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РИА Новости00:15

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Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

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