Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

с чего всё началось

В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

Религия Православные празднуют Троицу. Традиции дня Троица имеет устоявшиеся церковные и народные традиции. В Православной Церкви она отмечается на протяжении трех дней.

Политика Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами. 5

Спорт У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 1,5K

Происшествия Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. 2

Происшествия Неизвестные в Мексике открыли стрельбу в реабилитационном центре Как4 минимум десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в реабилитационном центре для зависимых в Мексике.

Общество Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске. 639

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 507