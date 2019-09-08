Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТоварооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,5%

За первые восемь месяцев 2019 года товарооборот России с Китаем вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $70,59 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. При этом китайский экспорт показал стагнацию, а российский импорт увеличился на 8,3%.
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