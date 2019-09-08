Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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В США енот на 20 часов захватил дом судьи
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Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
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Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
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Политика
В Абхазии пройдет второй тур выборов президента республики
Перед вторым туром По данным ЦИК, на выборах, прошедших 25 августа, при явке в 65% ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре.
ТАСС вчера в 17:02
Авто
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В Канаде местные жители обнаружили на дорогах енотов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Discover24 вчера в 05:08
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
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Происшествия
Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию
Несколько граждан были задержаны в субботу в день тишины на северо-востоке Москвы за незаконную агитацию, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 03:56
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
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Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
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Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан
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ТАСС 01:15
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
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