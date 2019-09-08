Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании
Защитник Серхио Рамос в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Фарерских островов вышел на поле в составе сборной Испании в 167-й раз.
Газета.Ru вчера в 19:00
Политика
Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
РЕН ТВ 00:27
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 04:29
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру вчера в 15:41
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Общество
Тайфун «Линлин» осложнил ситуацию в Комсомольске-на-Амуре
В результате прохождения тайфуна «Линлин» в городе Комсомольск-на-Амуре за сутки выпало более 80 мм осадков.
ДВ-РОСС 01:33
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
РЕН ТВ вчера в 14:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru вчера в 05:20
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva
Автоновости дня 00:55
Общество
В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку
Газета.Ru вчера в 12:21
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса
Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тыс. в неделю.
Чемпионат 00:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона
После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
РЕН ТВ 01:19
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Происшествия
Маршрутный автобус в Томске врезался в фуру, трое госпитализированы
Интерфакс - Россия 00:30
Футбол
Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05