Экономика

Газета.RuГазета.RuТоварооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% в прошлом году по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. Так, в 2019 году товарооборот составил $110,75 млрд.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59

Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

ТАССвчера в 22:47

В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

RT на русскомвчера в 22:48

Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Газета.Ruвчера в 23:01

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:53

Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

ТК Звездавчера в 22:56

Китай объявил о сокращении товарооборота с США по итогам 2019 года

Взгляд.рувчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

REGNUM 00:15
Единоборства

Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех

Lenta.ru вчера в 23:48
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском вчера в 20:11
Общество

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК вчера в 00:15
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 05:20
Космос

В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь

Российская газета 11 января в 23:00
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Игры

Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam

Cyber.sports.ru 11 января в 01:06
Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК вчера в 20:04
Музыка

Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

РИА Новости вчера в 11:35
Происшествия

В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц

Российская газета вчера в 05:22
Общество

В Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 17:04
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Телеканал 360° вчера в 07:02
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Политика

В Киеве допустили экстренный созыв Совбеза ООН по делу сбитого Boeing

Евразия Daily 00:07
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru вчера в 18:10
Экономика

Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Известия вчера в 14:12
Общество

«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru вчера в 10:07
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
Гаджеты

Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой

Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
REGNUM вчера в 23:25
Гаджеты

AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver

Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Игромания.ру вчера в 15:24
Общество

Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
РБК вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное