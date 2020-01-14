Экономика
Газета.RuТоварооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% в прошлом году по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. Так, в 2019 году товарооборот составил $110,75 млрд.
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Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Единоборства
Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Игры
Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam
Политика
СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
Музыка
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Происшествия
В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц
Общество
В Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»
НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Гаджеты
Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой
Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
Гаджеты
AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver
Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Общество
Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни
В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.