Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

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Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев текущего года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг отметки в $40,89 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

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