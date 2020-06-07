Экономика
Газета.RuТоварооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%
Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев текущего года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг отметки в $40,89 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.
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Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.РИА Новости00:12
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