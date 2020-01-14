Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

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Товарооборот России и Китая вырос до рекордной суммы

Известия00:47

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:53

Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

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RT на русскомвчера в 22:48

Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

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Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59
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Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
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Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
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Новые температурные рекорды ожидаются в России

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Общество

Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
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Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
РБК 06:49
Биатлон

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
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На интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже BMW M5 E39 2001 года практически без пробега, стоимость экземпляра составляет 59 950 долларов США или около 3 670 000 рублей по актуальному курсу.
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Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 07:12
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В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
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