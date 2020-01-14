Экономика
Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году
Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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Политика
В Раде предрекли украинцам рабское будущее
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
Выигравшая в лотерею 1 миллиард рублей россиянка поделилась планами
По информации «Столото», выигрыши свыше 10 миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, которая длится 40 дней.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки
Возбуждено уголовное дело об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле: он получил смертельное ранение из пневматической винтовки.
Общество
Популярная блогерша совершила каминг-аут
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Космос
Лунный ровер NASA VIPER для поиска льда проходит испытания
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Авто
На eBay продают BMW M5 E39 2001 года практически без пробега
На интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже BMW M5 E39 2001 года практически без пробега, стоимость экземпляра составляет 59 950 долларов США или около 3 670 000 рублей по актуальному курсу.
Общество
В Москве пациентам открыли доступ к электронным медкартам
Москвичи получили со вторника, 14 января, доступ в тестовом режиме к единой электронной медицинской карте (ЭМК) для взрослых и детей на официальном сайте мэра Москвы.
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Спорт
Устюгов сообщил, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде.
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.