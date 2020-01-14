Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

РБК01:26

Товарооборот России и Китая вырос до рекордной суммы

Известия00:47

Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59

Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Газета.Ruвчера в 23:01

В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

RT на русскомвчера в 22:48

Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

ТАССвчера в 22:47

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

RT на русском вчера в 13:14
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru вчера в 04:28
Армия и оружие

В России создают гравитационную навигацию для военной техники

В России разрабатывается независимая от спутников система навигации.
Еженедельник Звезда вчера в 22:13
Общество

Кудрин: масштаб коррупции не снижается и измеряется триллионами рублей

В России масштаб коррупции не снижается, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 00:36
Общество

В BMW окончательно отказались от строительства завода в России

AutoNews 03:59
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Происшествия

Сотрудница полиции оформляла кредиты на паспорта коллег в Ростове

Используя паспорта тридцати коллег, ростовчанка набрала себе кредитов и оформила займов в 15 микрофинансовых организациях.
Регион online 03:54
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

РЕН ТВ вчера в 21:36
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Технологии

Умный кондиционер Xiaomi превзошел современные стандарты энергоэффективности

iXBT.com 03:26
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

REGNUM 02:41
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Врачи в Томске спасли проглотившего 31 магнитный шарик ребенка

РБК 03:32
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Футбол

Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»

Известия вчера в 18:13
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Политика

Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Козак

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном, Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил "Интерфаксу" источник в деловых кругах.
Интерфакс 03:03
Автоспорт

Туррини: В Ferrari не особенно впечатлены новой машиной

Феттель не обращает внимания на враждебность некоторых итальянских СМИ по той причине, что просто не читает эти публикации.
F1news.ru 03:28
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Путешествия

Названы самые дорогие туры по России в 2019 году

Телеканал 360° 01:33
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Армия и оружие

В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой

НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Труд вчера в 06:11
Технологии

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Газета.Ru 00:08
Армия и оружие

Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Известия вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное