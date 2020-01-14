Экономика
Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году
Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Армия и оружие
В России создают гравитационную навигацию для военной техники
В России разрабатывается независимая от спутников система навигации.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции не снижается и измеряется триллионами рублей
В России масштаб коррупции не снижается, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Происшествия
Сотрудница полиции оформляла кредиты на паспорта коллег в Ростове
Используя паспорта тридцати коллег, ростовчанка набрала себе кредитов и оформила займов в 15 микрофинансовых организациях.
Армия и оружие
Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО
Технологии
Умный кондиционер Xiaomi превзошел современные стандарты энергоэффективности
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Экономика
Россиянам стали чаще отказывать в кредитах
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Футбол
Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Политика
Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Козак
Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном, Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил "Интерфаксу" источник в деловых кругах.
Автоспорт
Туррини: В Ferrari не особенно впечатлены новой машиной
Феттель не обращает внимания на враждебность некоторых итальянских СМИ по той причине, что просто не читает эти публикации.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Путешествия
Названы самые дорогие туры по России в 2019 году
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Армия и оружие
В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой
НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7
Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.