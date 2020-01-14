Экономика
Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году
Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Политика
Россию пригласили в Берлин на конференцию по Ливии
Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в Берлине 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в триллионы рублей
Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией, ущерб от которой, по мнению Кудрина, может измеряться триллионами рублей.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
Украина допустила версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские следователи допускают версию умышленной атаки на Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране.
Энергетика
Доходы России от нефти и газа обрушились
За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Гаджеты
Чипсеты AMD серии 600 выйдут в конце текущего года
Используя аналогичные источники, ресурс Gamers Nexus добавил, что чипсет AMD B550 ожидался ещё в прошлом году, но пока производители материнских плат даже про третий квартал в качестве срока его анонса говорят с некоторой неуверенностью.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на попутчиков в поезде в Крыму
61-летний житель Воронежской области набросился с ножом на пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева сменила имидж и стала брюнеткой
Старый Новый год модель решила встретить в новом образе. Свой новый имидж Виктория Лопырева продемонстрировала на свой странице в Instagram.
Политика
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году
В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Футбол
Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.