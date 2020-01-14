Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

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Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество Кудрин оценил масштаб коррупции в триллионы рублей Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией, ущерб от которой, по мнению Кудрина, может измеряться триллионами рублей.

Энергетика Доходы России от нефти и газа обрушились За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го.

Гаджеты Чипсеты AMD серии 600 выйдут в конце текущего года Используя аналогичные источники, ресурс Gamers Nexus добавил, что чипсет AMD B550 ожидался ещё в прошлом году, но пока производители материнских плат даже про третий квартал в качестве срока его анонса говорят с некоторой неуверенностью.

Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

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