Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

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Товарооборот России и Китая вырос до рекордной суммы

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Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

РИА Новостивчера в 22:59
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
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