Экономика
Телеканал 360°Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году
Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.
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Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Наука
Установлен новый виновник разрушения озонового слоя Земли
Специалистам удалось установить, что содержание радикалов монооксида йода уже зафиксировано достаточно, чтобы истощение озонового слоя выросло на 7%. В целом ученые на соединение йода возложили треть вины за разрушение защитного слоя галогенами.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Авто
Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото
Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Политика
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова удерживает увеличившуюся до 6-го размера грудь «невидимым» топом
Инстаграм-звезда сообщила всем, что ее грудь после родов увеличилась до шестого размера.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Армия и оружие
Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера
Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.