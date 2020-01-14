Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

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