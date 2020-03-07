с чего всё началось

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Политика Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США Глава Чечни попал под наблюдение Госдепартамента за активность на Ближнем Востоке В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.

Общество Названы самые популярные женские профессии в России Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.

Общество Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Кино HBO снимет сериал по игре The Last of Us HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Происшествия На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.

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Общество Табель о рангах: Антон Орехъ Страна, в которой заболела пара-тройка человек, впадает в транс, у нас в Москве скупают маски, хотя болеет всего несколько человек и те выглядят здоровее большинства здоровых.