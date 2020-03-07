Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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с чего всё началось
Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая.РБКвчера в 13:55
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Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
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Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США
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Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
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HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Происшествия
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Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
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Политика
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Stop _ fotydze: — Я согласен с тем, что ты пишешь, но все-таки считаю, что ухудшение отношений с Россией — это не только вина политики Качиньских.
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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле
70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина.
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Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
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Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Новый Lada Largus получит фары с линзами
В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
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Табель о рангах: Антон Орехъ
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По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.