Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Армия и оружие
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Гаджеты
Выход iPhone с поддержкой 5G задержится
Выход давно ожидаемого iPhone с поддержкой связи пятого поколения (5G) может задержаться из-за вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Футбол
«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки»
Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
Андрей Бочкарев: В Москве построят временный инфекционный медцентр по современным технологиям
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в стройкомплексе города по поручению мэра началась проработка концепции быстровозводимого медицинского центра.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Энергетика
В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Космос
В NASA обнаружили 60 проблем у корабля Starliner
Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем у новейшего корабля Starliner компании Boeing.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Происшествия
У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Футбол
Обамеянг: мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что награды не определяют футболиста.