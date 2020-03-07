Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Товарооборот Китая и России увеличился на 5,6% за два месяца

Коммерсантъ00:52

Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2020 года вырос на 5,6%

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Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль

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Резкое снижение торгового оборота зафиксировано в Китае

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News.ruвчера в 23:04

Товарооборот Китая упал на 11% в первые месяцы 2020 года

Газета.Ruвчера в 22:42
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Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
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Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

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Адвокат биатлонисток опроверг ложность подписей Родченкова

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Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил, что Следственный комитет (СК) России направил его на психиатрическую экспертизу.
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Газета.Ru вчера в 22:28
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По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Xiaomi назвала дату международного запуска Mi 10 и Mi 10 Pro.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Lenta.ru вчера в 17:24
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С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
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