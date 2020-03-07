Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Товарооборот Китая и России увеличился на 5,6% за два месяца

Коммерсантъ00:52

Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2020 года вырос на 5,6%

Взгляд.рувчера в 23:20

Торговый оборот Китая за январь и февраль упал на 11%

ТАССвчера в 22:33

Резкое снижение торгового оборота зафиксировано в Китае

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль

RT на русскомвчера в 22:53

Товарооборот Китая упал на 11% в первые месяцы 2020 года

Газета.Ruвчера в 22:42

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

РИА Новостивчера в 23:03
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REGNUM 05 марта в 07:06
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Дмитрий Селюк: Бассогога не отпустили в «Локомотив» из-за коронавируса

Клуб хотел приобрести его, но руководство пошло неправильным путем, – заявил Селюк корреспонденту «Спорта День за Днем» Никите Головахину, – Дело в том, что я прислал им в свое время бумагу, где Бассогог подписал, что, в случае его перехода в Россию, я буду его агентом.
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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
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В Западной Германии установят первый памятник Ленину

Взгляд.ру вчера в 12:37
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Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия вчера в 14:49
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс 05 марта в 00:53
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
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Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об

Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Голос Правды вчера в 15:57
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В Заполярье начнут усиленную борьбу с вирусными инфекциями

Губернатор Андрей Чибис решил ввести дополнительные ограничительные мероприятия по борьбе с гриппом и ОРВИ.
Вечерний Мурманск 05 марта в 11:55
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! 05 марта в 03:50
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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
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Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Футбол

Зидан летом может возглавить «Ювентус»

ProstoProSport вчера в 16:00
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Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

Врачи диагностировали у основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова острую форму лейкемии, он прошел уже несколько курсов химиотерапии.
РБК вчера в 12:38
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Политика

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным.
Piter.tv вчера в 08:22
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Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника

Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Армия и оружие

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Профиль вчера в 16:20
Баскетбол

«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге

«Химки» одержали победу над «Фенербахче» в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
LiveSport.ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы

После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Вокруг ТВ 05 марта в 12:46
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском вчера в 14:23
Наука

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 23:30
Экономика

Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Lenta.ru вчера в 22:28
Наука

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

МедиаПоток 05 марта в 06:04
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Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински

News.ru вчера в 13:26
Авто

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Новые автомобили вчера в 09:57
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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
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В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
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