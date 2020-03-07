Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Футбол
Дмитрий Селюк: Бассогога не отпустили в «Локомотив» из-за коронавируса
Клуб хотел приобрести его, но руководство пошло неправильным путем, – заявил Селюк корреспонденту «Спорта День за Днем» Никите Головахину, – Дело в том, что я прислал им в свое время бумагу, где Бассогог подписал, что, в случае его перехода в Россию, я буду его агентом.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Общество
В Западной Германии установят первый памятник Ленину
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Политика
Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма
Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Здоровье
В Заполярье начнут усиленную борьбу с вирусными инфекциями
Губернатор Андрей Чибис решил ввести дополнительные ограничительные мероприятия по борьбе с гриппом и ОРВИ.
Общество
Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье
Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Футбол
Зидан летом может возглавить «Ювентус»
Общество
Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
Врачи диагностировали у основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова острую форму лейкемии, он прошел уже несколько курсов химиотерапии.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Политика
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным.
Хоккей
Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника
Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Баскетбол
«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Фенербахче» в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы
После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Наука
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Общество
Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински
Авто
Российские автомобили Renault станут обновляться «по воздуху»
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.