Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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с чего всё началось
Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая.РБКвчера в 13:55
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Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Публика тепло встретила чету ренегатов, которые в последний день марта будут освобождены от монарших обязанностей.
Политика
Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины
Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
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В России выявлено четыре новых случая коронавируса
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Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
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Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Политика
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Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Общество
Путин поздравил женщин с 8 марта
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Происшествия
На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Футбол
Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Общество
ОСАГО и каско все-таки срастили. Зачем нужен сдвоенный полис?
С инициативой о двойном полисе ОСАГО — каско выступили в Госдуме год назад.
Наука
У коронавируса найдено два подтипа
Ученые из Шанхайского университета изучили и проанализировали геномы коронавируса, которые имеются в публичном доступе.
Общество
В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса
В ночь с 7 на 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который регулирует передвижения по Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонту, Марке - всего он коснулся 14 провинций.
Политика
Стало известно о планах следователей по MH17 нарушить суверенитет России
Следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году, планировали нарушить российский суверенитет при поиске свидетелей.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Происшествия
Суд оставил Роналдиньо под стражей
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
"Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).