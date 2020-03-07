Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Происшествия
В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака
Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Шоу-бизнес
Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына
7 февраля Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Армия и оружие
Турция поможет Украине производить оружие против России
Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Происшествия
Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае
В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Общество
Репортеров «России 1» обвинили в разбрасывании записок о помощи ради сюжета о коронавирусе
Журналистов телеканала Россия 1 обвинили в том, что они ради сюжета сами разбросали бумажные записки с просьбами о помощи под окнами здания в Санкт-Петербурге, где люди находятся на карантине по коронавирусу.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Общество
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Олег Тиньков рассказал о том, что болен лейкемией
Киберспорт
Rodjer заменил Гилгира в HellRaisers
Энергетика
Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью
Курс доллара взлетел за отметку 68 рублей, а евро ушел выше 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов с Android оказались уязвимы к взлому
По данным Google за 2019 год, в мире насчитывается более 2,5 миллиарда активных устройств Android.
Гаджеты
Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Гаджеты
Oppo представила первые собственные часы Oppo Watch
О смартфонах более подробно «Астера» сообщала ранее. Теперь речь пойдет об умных часах с простым названием Oppo Watch.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Общество
Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов
Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Спорт
Норвежская лыжница Йохауг выиграла Кубок мира
Баскетбол
«Бруклин» отправил в отставку Кенни Эткинсона
Эткинсон стал главным тренером «Бруклина» в 2016 году, когда команда вела перестройку состава.