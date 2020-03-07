Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Политика Путин поручил реформировать миграционные режимы Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.

Происшествия В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Армия и оружие Турция поможет Украине производить оружие против России Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

Общество Репортеров «России 1» обвинили в разбрасывании записок о помощи ради сюжета о коронавирусе Журналистов телеканала Россия 1 обвинили в том, что они ради сюжета сами разбросали бумажные записки с просьбами о помощи под окнами здания в Санкт-Петербурге, где люди находятся на карантине по коронавирусу.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Гаджеты Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.

Гаджеты Oppo представила первые собственные часы Oppo Watch О смартфонах более подробно «Астера» сообщала ранее. Теперь речь пойдет об умных часах с простым названием Oppo Watch.