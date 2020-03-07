Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Энергетика Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Политика СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу, сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя.

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Спорт Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.

Здоровье Обнаружены изменения симптомов коронавируса Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

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Путешествия В Турции снижают цены для туристов Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.

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Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.