Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Торговый оборот Китая за январь и февраль упал до $591,9 млрд

ТАССвчера в 22:33

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

РИА Новостивчера в 23:03

Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль

RT на русскомвчера в 22:53

Товарооборот Китая упал на 11% в первые месяцы 2020 года

Газета.Ruвчера в 22:42

Валютные резервы Китая за два месяца упали на 1,2 млрд долларов

РЕН ТВвчера в 22:31

Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2020 года вырос на 5,6%

Взгляд.рувчера в 23:20

Резкое снижение торгового оборота зафиксировано в Китае

Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
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Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Политика

СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу

Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу, сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя.
РИА Новости вчера в 14:45
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Facebook запретит рекламу медицинских масок для лица

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Общество

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 11:43
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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на провокации американца Тони Фергюсона, пнув его чемпионский пояс во время дуэли взглядов.
Российская газета вчера в 19:53
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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
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Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 04:34
Здоровье

Обнаружены изменения симптомов коронавируса

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
Lenta.ru вчера в 20:50
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Футбол

«Ювентус» заинтересован в приглашении Зидана

«Ювентус» заинтересован в главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
Матч ТВ 00:15
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
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В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород вчера в 08:51
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Предсказано исчезновение снежных зим в центре России

Lenta.ru вчера в 17:45
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 14:10
Общество

При отмене Олимпиады в Токио ВВП Японии потеряет более $74 млрд

Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены.
REGNUM вчера в 20:43
Путешествия

В Турции снижают цены для туристов

Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Про.Тонкости вчера в 05:49
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

Популярная российская телеведущая, актриса Лариса Гузеева рассказала, что борется с лишними килограммами.
КМВ Новости вчера в 09:45
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В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
РИА Новости вчера в 20:48
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Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Издание оценило, что в результате снижения котировок состояние самого Тинькова (исходя из его доли в компании) сократилось до $2,1 млрд.
РБК вчера в 15:35
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru вчера в 13:40
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Эхо Москвы вчера в 11:15
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

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