Экономика
РИА НовостиТоварооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Политика
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу, сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя.
Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок для лица
Facebook запретит рекламу медицинских масок из-за ажиотажа вокруг изделия, связанного с эпидемией коронавируса.
Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на провокации американца Тони Фергюсона, пнув его чемпионский пояс во время дуэли взглядов.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
Спорт
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Здоровье
Обнаружены изменения симптомов коронавируса
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
«Ювентус» заинтересован в приглашении Зидана
«Ювентус» заинтересован в главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
Предсказано исчезновение снежных зим в центре России
Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
При отмене Олимпиады в Токио ВВП Японии потеряет более $74 млрд
Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Популярная российская телеведущая, актриса Лариса Гузеева рассказала, что борется с лишними килограммами.
Футбол
В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Издание оценило, что в результате снижения котировок состояние самого Тинькова (исходя из его доли в компании) сократилось до $2,1 млрд.
Армия и оружие
Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Игры