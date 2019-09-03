Экономика
Капитал страныТоварооборот между Россией и США в 2019 году раскрыл Антонов
Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов рассказал, что за январь-июнь 2019 года товарооборот между Российской Федерацией и Америкой составил $13,8 миллиардов.
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Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке.
— Анатолий Антонов, российский политикРЕН ТВ вчера в 21:03
с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
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Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
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В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
Машины и Механизмы вчера в 13:07
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
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РИА Новости 12:06
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Политика
Джонсон лишился большинства в британском парламенте
Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон лишился рабочего большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.
BFM.ru 11:22
Здоровье
Наращивание ресниц может стать причиной серьезных заболеваний
Одним из самых часто встречающихся инфекционных заболеваний век является блефарит, который проявляется опухолевыми образованиями над линией роста ресниц.
В курсе.ру 05:28
Экономика
ФАС признала импортёра Philips в России виновным в координации цен
«2 сентября ФАС признала «Сангфей СЭС Электроникс Рус» виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности реселлеров, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны Philips S309, Philips S307 и Philips S337, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:20
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости вчера в 11:42
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Гаджеты
Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном
Корпорация Samsung планирует новый смартфон линейки Fold со складным экраном.
Lenta.ru 12:31
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
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Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками
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Восьмилетняя девочка пропала под Липецком
Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.
Аргументы недели 04:20
Технологии
В Ростехе разработали модульный глушитель для стрелкового оружия
В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в госпоркорпорацию «Ростех», разработали новый инновационный тип глушителя для стрелкового оружия.
Профиль 08:54
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Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Путин начинает визит в Монголию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня вчера в 19:29
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40