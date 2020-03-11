Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНазваны товары, которые подорожают из-за падения рубля

Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.
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с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия
» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.
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