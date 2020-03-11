Экономика
Gazeta.SPbНазваны товары, которые подорожают из-за падения рубля
Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.
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с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.URA.Ruвчера в 20:23
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Названы товары, которые могут подорожать после снижения курса рубля
Комсомольская правдавчера в 20:31
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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
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Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
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Новым ведущим популярного телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев.
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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
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Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
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Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
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Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
Происшествия
В Петербурге контрабандистов осудили за доминиканский ром с кокаином
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, весной 2015 года ряд граждан присоединился к группе лиц, которая была создана для перемещения через таможенную границу России с целью сбыта партий кокаина, приобретенного в Доминиканской Республике.
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Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна»
Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
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На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания ООО «ММС Рус» объявила о старте производства производства Outlander 2020 модельного года.
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Новая коронавирусная инфекция может поразить до 70 процентов населения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон
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Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов «нормандского формата»
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил во вторник, что обсудил в Москве со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным будущую встречу парламентариев "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция).
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Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors
Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
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