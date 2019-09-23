Авто
Российская газетаToyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал
Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Стоимость автомобиля в комплектации "Элеганс" начинается от 4 725 000 рублей. Напомним, в августе 2019 года продажи внедорожников семейства Land Cruiser превысили 10 млн автомобилей.
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Политика
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Политика
Мадуро вылетит в Россию с визитом через несколько часов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов отправится в Россию с визитом.
Коммерсантъ 19:16
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 19:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия
В смерти пациента родственники подозревают врачей ОКБ-2 Тюмени
В группе «Типичная Тюмень» социальной сети Вконтакте появилась информация о том, что врачи ОКБ №2 умышленно допустили смерть пациента из-за того, что им были нужны органы для трансплантации.
NashGorod.ru 06:03
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru 02:07
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Политика
Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.
Российская газета 03:19
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Гаджеты
Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской
Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Космос
Астрономы зафиксировали гибель галактик во Вселенной
ИА "Ореанда-Новости" Специалисты в области астрономии зафиксировали прекращение процесса образования новых звёзд в некоторых галактиках.
Ореанда-Новости вчера в 11:48
Политика
Трамп заявил, что США не нуждаются в посреднике в отношениях с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не требуется посредник для отношений с Ираном.
Национальная служба новостей 17:45
Транспорт
Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей
Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Владивосток-Новости 05:08