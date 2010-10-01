Футбол

ЧемпионатЧемпионатТрабукки — Гаттузо: надеюсь, в этот раз вы задержитесь в России

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Агент Марко Трабукки опубликовал в своём «твиттере» фото с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, который на этой неделе прибыл в Россию.
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Трабукки — Гаттузо: надеюсь, в этот раз вы задержитесь в России

Чемпионат07:07

Трабукки выложил фото с Гаттузо: «Надеюсь, вы задержитесь в России»

Sports.ru06:45

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Спорт-Экспресс06:22

Трабукки – Гаттузо: «С возвращением в Россию, Мистер! Надеюсь, вы останетесь»

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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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