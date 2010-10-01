Футбол
ЧемпионатТрабукки — Гаттузо: надеюсь, в этот раз вы задержитесь в России
Агент Марко Трабукки опубликовал в своём «твиттере» фото с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, который на этой неделе прибыл в Россию.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
RT на русском вчера в 21:39
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появились в Сети.
ФАН вчера в 02:08
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.
БИЗНЕС Online 26 сентября в 09:30
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Происшествия
Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:59
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 26 сентября в 11:10
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Культура
Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Пятый канал 06:23
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Политика
Трамп выложил видео с жесткой критикой Байдена и демократов
Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в Twitter ролик с критикой Джо Байдена и Демократической партии.
Журналистская правда 05:01
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Шоу-бизнес
Лобода впервые призналась в отношениях с солистом Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода впервые призналась, что ее связывают романтические отношения с бессменным лидером немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которые ранее оба музыканта трепетно скрывали.
Народные новости вчера в 19:18
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Партию белух из «китовой тюрьмы» отправили на судне к месту выпуска
Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
РИА Новости 04:43
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
NewInform 25 сентября в 04:18
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Участник программы SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке Формулы 3 на Сочи Автодроме и досрочно завоевал титул чемпиона 2019 года.
Autosport.com.ru 04:17
Политика
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
Газета.Ru вчера в 02:00