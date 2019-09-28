Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо. Появление специалиста в Москве связывают с тем, что он может возглавить один из российских клубов.

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

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