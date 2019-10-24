Футбол

КП - КубаньКП - КубаньТрабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
2 фото
Прогноз и ставки на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое преимущества хозяевам поля.
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