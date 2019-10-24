Прогноз и ставки на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое преимущества хозяевам поля.

Трабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

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