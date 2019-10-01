Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против турецкого «Трабзонспора». Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Трабзоне на стадионе «Хюссейин Авне Акер».

«Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» на выезде в Лиге Европы

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Футбол Магнуссон: «Для ЦСКА еще ничего не окончено. Шансы остаются» Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал домашнее поражение от венгерского «Ференцвароша» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол Футболисты «Александрии» сыграли вничью с «Сент-Этьеном» в матче ЛЕ Футболисты украинской "Александрии" на выезде сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче группового этапа Лиги Европы.

Шоу-бизнес Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Армия и оружие Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Шоу-бизнес Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Происшествия Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Общество Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.

Гаджеты В Google рассказали о скорости распространения Android 10 В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.