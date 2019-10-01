Футбол

Нева СпортНева Спорт«Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» на выезде в Лиге Европы

Трабзонспор — Краснодар
0 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против турецкого «Трабзонспора». Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Трабзоне на стадионе «Хюссейин Авне Акер».
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