Футбол
Нева Спорт«Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» на выезде в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
|29′
Кристоффер Ольссон
|31′
Урош Спайич
|49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
|49′
Хосе Соса
|54′
|62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
|68′
|70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
|72′
Трабзонспор
Расстановка 4‑3‑3
1
Чакыр
47
Перейра
14
Фернандеш
22
Кампи
77
Новак
21
Эрдоган
8
Соса
7
Авдияй
20
Сари
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
9
Ари
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против турецкого «Трабзонспора». Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Трабзоне на стадионе «Хюссейин Авне Акер».
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Вашингтон
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