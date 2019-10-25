Футбол
RT на русскомТрабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
|29′
Кристоффер Ольссон
|31′
Урош Спайич
|49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
|49′
Хосе Соса
|54′
|62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
|68′
|70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
|72′
|75′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
Иванилду Фернандеш
|78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
|83′
|90′+2′
Тонни Вильена
Трабзонспор
Расстановка 4‑3‑3
1
Чакыр
47
Перейра
14
Фернандеш
38
Джанбаз
77
Новак
21
Эрдоган
8
Соса
7
Авдияй
20
Сари
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
3
Фьоулюсон
52
Вильена
93
Сулейманов
9
Ари
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:0.
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