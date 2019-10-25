Футбол

RT на русскомRT на русскомТрабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Проклятие ЛЕ снято! «Краснодар» побеждает «Трабзонспор» на выезде и врывается в борьбу за плей-офф

Sport24.ru17:04

«Краснодар» добыл первую победу российских клубов в группе ЛЕ после 5 поражений

Sports.ru16:57

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Матч ТВ16:53

«Краснодар» остался в игре: «Трабзонспор» повержен

Спорт-Экспресс17:30

«Трабзонспор» – «Краснодар»: прогноз на Лигу Европы (24 октября)

LoginCasino.comвчера в 08:05

Футбол, Лига Европы, Трабзонспор - Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Sportbox.RU16:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Экономика

Выручка Mail.ru Group по МСФО в третьем квартале выросла на 25,1%

Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 7,207 млрд руб.
Коммерсантъ 02:34
Общество

В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам

Взгляд.ру 14:39
Экономика

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Хоккей

«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

RT на русском 15:28
Футбол

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru вчера в 02:17
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Армия и оружие

Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября.
Lenta.ru 17:14
Экономика

ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Мойка78 вчера в 12:45
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном

В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Общество

Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
REGNUM 03:48
Общество

Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Единоборства

Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию

Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.
SM News 07:53
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию «подкрепление»

Газета.Ru 08:48
Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы

Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
РИА Новости 16:19
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о потерях Турции во время операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии во время военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 16:31
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Политика

МИД РФ рассчитывает, что саммит «Россия — Африка» станет регулярным

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка».
REGNUM 04:52
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Футбол

Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
Soccer.ru 04:04
Экономика

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК 22 октября в 15:53
Экономика

Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Общество

КПРФ пожалуется в Роскомнадзор на журнал за карикатуру на Сталина

Партия КПРФ планирует направить жалобу в Роскомнадзор и прокуратуру на журнал "Дилетант" из-за критики Иосифа Сталина.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие

В США назвали С-400 «смертоносным оружием»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 14:01
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Спорт

В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»

В США палата представителей конгресса приняла так называемый «Закон Родченкова о борьбе с допингом».
ProstoProSport вчера в 03:58
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Культура

В Берлине открылся Международный петровский конгресс

Двухдневный 13-й по счету Международный петровский конгресс "Россия и Германия в эпоху Петра Великого: исторические и культурные связи" начал в четверг работу в Берлине.
ТАСС 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное