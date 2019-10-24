Футбол
Чемпионат«Трабзонспор» — «Краснодар», 24 октября, прогноз на матч Лиги Европы
«Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке. 24-го октября на стадионе «Шенол Гюнеш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» примет российский «Краснодар».
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Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Общество
Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»
Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
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Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
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Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
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По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе и из-за образовательных программ.
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
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