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«Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке. 24-го октября на стадионе «Шенол Гюнеш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» примет российский «Краснодар».
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«Трабзонспор» — «Краснодар», 24 октября, прогноз на матч Лиги Европы

Чемпионат23 октября в 12:45

Трабзонспор - Краснодар: прогноз Andrey Eliseev 24 октября 2019

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