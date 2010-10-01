Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
1 фото
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группы С Лиги Европы сезона-2019/20 «Трабзонспор» — «Краснодар». Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и обе забьют за 2.25.
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