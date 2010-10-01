Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
2 фото
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группы С Лиги Европы сезона-2019/20 «Трабзонспор» — «Краснодар». Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и обе забьют за 2.25.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

КП - Кубань22 октября в 09:34

«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы

Чемпионатвчера в 14:00

Прогноз Арустамяна на матч «Трабзонспор» - «Краснодар»

Sport.ruвчера в 03:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото Заворотнюк с больным подопечным

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, появилось фото актрисы в обнимку с тяжело больным ребёнком.
Рамблер 05:22
Общество

Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть

За год "средний чек" автомобилиста, в который входят, в частности, штрафы, техобслуживание и покупка бензина, вырос на 22%.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»

Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
NewInform 23 октября в 22:11
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:40
Экономика

ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 22:24
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 23 октября в 15:41
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2

Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Футбол

Зинченко перенес операцию на колене

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.
Sport24.ru 04:20
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика

Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 23 октября в 05:38
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 05:34
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Общество

Учительнице, живущей в подсобке 20 лет, дадут квартиру в Челябинске

Бывший педагог из Челябинска Елена Михальченко, которая живет в подсобке школы 20 лет, получит квартиру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 04:27
Кино

Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 23 октября в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Трабзонспор
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. В настоящий момент выступает в Турецкой Суперлиге. Наряду с «Бурсаспором» является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Краснодар
Город в России
Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Вместе с прилегающими сельскими населёнными пунктами образует муниципальное образование город Краснодар со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное