Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Трабзонспор» — «Краснодар»: шансы клубов оказались почти одинаковыми

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
Букмекеры оценили предматчевую расстановку сил. «Трабзонспор» и «Краснодар» на данный момент занимают в своей группе 3-е и последнее, 4-е место соответственно. У турецкого клуба венгерской команды продолжается серия из четырех беспроигрышных матчей во всех турнирах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы

Чемпионатвчера в 14:00

Трабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

КП - Кубань22 октября в 09:34

Прогноз Арустамяна на матч «Трабзонспор» - «Краснодар»

Sport.ruвчера в 03:29

«Трабзонспор» — «Краснодар»: шансы клубов оказались почти одинаковыми

Bookmaker-ratings.ru23 октября в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

На Украине появилась банкнота в 1000 гривен

RT на русском 03:53
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

РИА Новости 03:43
Экономика

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество

Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг

Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

В Крыму завели дело после избиения журналиста байкером

В Симферополе МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста ГТРК "Крым" Николая Уварова байкером, нарушившим правила проезда в пешеходной зоне улицы Карла Маркса.
Российская газета 02:57
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

Lenta.ru вчера в 23:43
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметит день рождения дочери с экс-супругом

Популярная артистка Рита Дакота и певец Влад Соколовский вместе отметят день рождения их общей дочери Мии.
News.ru 02:58
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

Вести.Ru вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
Технологии

«Ростех» представит прототип облегчённого планшета

"Ростех" на выставке "Интерполитех - 2019" представил посетителям прототип облегчённого планшета.
Актуальные Новости вчера в 09:04
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Происшествия

Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове

Известия 03:46
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

REGNUM 04:02
Игры

Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2

Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 03:42
Политика

Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Вести.Ru вчера в 23:25
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 00:39
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Вечерняя Москва 02:54
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 23 октября в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Трабзонспор
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. В настоящий момент выступает в Турецкой Суперлиге. Наряду с «Бурсаспором» является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное